Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'ndan 'asgari ücret' açıklaması

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Başkanı Özgür Burak Akkol, aralık ayında yapılacak asgari ücret görüşmeleri öncesinde “dengeli asgari ücret” açıklamasında bulundu.

Akkol, son üç asgari ücret artışının oybirliğiyle üçlü imza ile alındığını belirterek, “Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz” dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun 6 Aralık’ta genel kurul toplantısı yapılacak. Bu yılki asgari ücret tespit komisyonu toplantılarının, bu tarihten hemen sonra başlaması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da işçi, patronlar ve profesyonel yöneticilerin asgari ücret beklentilerini tespit etmek için anket düzenledi.

Anket sonuçları, yapılacak ilk toplantıda komisyon üyelerine ve kamuoyuna açıklanacak.

Söz konusu Tespit Komisyonu'nda işçileri temsilen sadece yandaş sendikaların bulunması masadan hep patronların mutlu kalkmasına neden oluyor, yapılan anket çalışmaları da emekçilere güven vermiyor.

Toplam dört toplantının sonucunda yeni asgari ücret belirlenecek.