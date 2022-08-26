Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında ilk toplantı

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi’nde 28 Haziran'da imzalanan Üçlü Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma’nın ilk toplantısı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de gerçekleştirildi.

DHA'nın haberine göre, Daimi Ortak Mekanizma’nın Türk heyetine Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlık etti. Heyette Adalet, Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma Bakanlıkları ve Milli İstihbarat Teşkilatı‘ndan temsilciler yer aldı.

İsveç heyetine Başbakanlık Devlet Sekreteri Oscar Stenström başkanlık ederken, Finlandiya heyetine ise Dışişleri Bakanlığı Daimi Devlet Sekreteri Jukka Salovaara başkanlık etti.

Finlandiya ve İsveç taahhütlerini yineledi

Görüşmelerde Daimi Ortak Mekanizma’nın çalışma esasları belirlendi, Üçlü Muhtıra’da kayıtlı taahhütlerin hayata geçirilmesine yönelik gelişmeler gözden geçirildi, gelecek dönemde atılması gereken somut adımlar üzerinde duruldu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Finlandiya ve İsveç, Üçlü Muhtıra’da kayıtlı; 'terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye’yle tam dayanışma ve iş birliği sergileyecekleri, milli güvenliğine yönelik tüm tehditlere karşı Türkiye’ye tam destek verecekleri' yönündeki taahhütlerini yineledi.

Mekanizma kapsamında ele alınan konularda somut ilerleme kaydedilmesi için ilgili kurumlar arasında teknik düzeyde iş birliğinin yoğunlaştırılması konusunda mutabık kalındı.