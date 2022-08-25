NATO Genel Sekreteri: Rusya ve Çin'in işbirliği bize meydan okuma

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya ve Çin'in Kuzey Kutbu'ndaki askeri işbirliğinin "ittifağın değerleri ve çıkarlarına stratejik bir meydan okuma" niteliğinde olduğunu söyledi.

Kanadalı The Globe and Mail gazetesine makale yazan Stoltenberg, "Rusya son zamanlarda Kuzey Kutbu bölgesindeki askeri faaliyetlerini artırdı. Kuzey Kutbu Komutanlığı kuran Rusya, bölgede yüzlerce yeni ve Sovyetler döneminden kalma eski askeri alanları kullanıma açtı. Bunlar arasında havaalanları ve derin su limanları da var. Rusya, yeni silah sistemi için bölgeyi deneme tezgahı olarak kullanıyor. Rusya'nın Kuzey Atlantik'teki ittifak takviyelerini aksatma kabiliyeti, ittifağa stratejik bir karşı koyma niteliğinde" ifadelerini kullandı.

Çin'in de bölgedeki varlığını artırdığına işaret eden Stoltenberg, Pekin'in kendini "Kuzey Kutbu'na yakın devlet" olarak ilan ettiğini ve "Kutup Bölgesi İpek Yolu" kurarak Kuzey Kutbu'nu Avrupa'ya bağlayan bir ticaret yolu açmayı planladığını yazdı.

Stoltenberg, "Bu yılın başlarında Pekin ve Moskova, Kuzey Kutbu'nda tatbiki işbirliğini yoğunlaştırma yönünde karşılıklı taahhütte bulundu. Bu, değerlerimiz ve çıkarlarımıza meydan okuyan bir stratejik ortaklığın derinleşmesinin bir parçası" dedi.

Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımınınsa, ittifağın Kuzey'deki konumunu önemli ölçüde güçlendireceğini ifade etti.