Beyaz Saray: Rusya Ukrayna’da referandum ilan edebilir

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'da referandum düzenleme planı içerisinde olduğunu öne sürdü. Kirby, "Rusya'nın sahte referandumlar düzenlemeye hazırlanma talimatı verdiği bilgileri elimize ulaştı" açıklamasını yaptı.

Moskova'nın Harkov, Herson, Zaporijya, Donetsk ve Lugansk'ın bazı bölümleri de dahil olmak üzere referandum düzenleme emri verdiğini söyleyen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Koordinatörü John Kirby, sözlerine şu şekilde devam etti.

"Rusya'nın, Ukrayna halkının Rusya'ya katılmak istediği yönündeki yanlış iddiasıyla bu referandumların sonuçlarını manipüle etmeye çalışmasını bekliyoruz. Bu dezenformasyona gerçek zamanlı olarak seslenmek ve karşı çıkmak kritik olacak. Rus yetkililer, yaptıklarının meşruiyetten yoksun olacağını ve halkın iradesini yansıtmayacağını biliyorlar. Ukrayna halkı, herhangi bir özgür ve adil referandumda ezici bir çoğunlukla Rusya'ya katılmaya karşı oy verecektir."

Kirby ayrıca, “Rusya ilk referandum duyurusunu bu hafta yapabilir” diyerek Rusya'nın olası planlarına ABD ve Batı müttefiklerinin karşı çıkacağını ifade etti.