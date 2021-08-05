Türkiye, İngiltere'nin seyahat kısıtlamalarında yine kırmızı listede kaldı

İngiltere hükümeti, çarşamba günü trafik ışığı sistemi uyguladığı seyahat kurallarını güncelledi.

Buna göre Türkiye yine İngiltere'nin 10 gün otel karantinası uygulanan kırmızı liste ülkeleri arasındaki yerini korudu.

12 Mayıs'tan bu yana kırmızı listede olan Türkiye, üç haftada bir yapılan güncellemelerde bu listede kalmaya devam etti.

Kırmızı listedeki ülkelerden gelenlerin 10 gün boyunca masraflarını karşılayarak ev yerine otel karantinasında kalması gerekiyor.

Yapılan son güncellemede otel masraflarına da zam geldi.