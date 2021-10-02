Türkiye İngiltere'den gelenlerden artık PCR testi istemeyecek

Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Covid-19’a karşı ülkemizde alınan seyahat tedbirlerinde 1 Ekim 2021 tarihinde yapılan güncellemeyle, Birleşik Krallık’tan Türkiye’ye seyahat edecek yolcuların Türkiye’ye varıştan önceki son 72 saat içerisinde PCR testi yaptırmaları zorunluluğu kaldırılmıştır" denildi.

Yapılan yazılı açıklamada Büyükelçilik ülkeye gelmek isteyen İngiltere vatandaşlarının şu belgelerden bir tanesini getirmesinin yeterli olacağını söyledi:

Türkiye Cumhuriyeti ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından acil kullanım izni verilmiş aşılardan en az iki doz (Johnson and Johnson için tek doz) yaptırıldığına ve son dozun yaptırılmasının üzerinden en az 14 gün geçtiğine dair belge.

Covid-19 enfeksiyonunun son 6 ay içerisinde geçirildiğine dair belge

Türkiye'ye varıştan önceki son 72 saat içerisinde yaptırılmış PCR testi ya da Türkiye'ye varıştan 48 saat önce yaptırılmış hızlı antijen testinin negatif sonucunu gösteren belgelerden bir tanesini ibraz etmeleri.

22 Eylül'de İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkarmıştı.