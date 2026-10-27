Türkiye ile Suudi Arabistan arasında eğitim iş birliği anlaşması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Suudi Arabistan Eğitim Bakanı Yusuf bin Abdullah El-Benyan, Ankara'da bir araya gelerek Eğitim Alanında İş Birliği Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Anlaşma kapsamında iki ülke arasında öğrenci, öğretmen ve eğitim uzmanlarının karşılıklı ziyaretlerinin artırılması, ortak araştırmalar yürütülmesi ve eğitim materyallerinin geliştirilmesi öngörülüyor.

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Eğitim teknolojileri, uzaktan eğitim ve özel eğitim de anlaşmanın kapsamındaki başlıklar arasında yer alıyor. Türkçe ve Arapça öğretiminin desteklenmesi ile eğitim yeterlilikleri ve sertifikalarının karşılıklı tanınması konusunda da iş birliği hedefleniyor.

Anlaşmada, iki ülkede okul açılması ve okulların izin süreçlerine ilişkin iş birliğinin geliştirilmesi de yer alıyor.

İmza töreni öncesinde yapılan görüşmede Tekin, eğitim sistemlerinin barış, insan hakları ve dostane ilişkiler açısından taşıdığı role değindi. Suudi Arabistan Eğitim Bakanı El-Benyan ise eğitimde yapay zekâ kullanımını gündeme getirdi.

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