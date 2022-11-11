Türkiye ile BAE arasında tarımsal işbirliği mutabakatı

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında 14 Şubat 2022 tarihinde imzalanan “Tarımsal İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı”, Resmi Gazete’de yayınlandı. Mutabakat zaptına göre, iki ülke arasında “hayvan sevkiyatları”, “özel sektörler arasında tarım alanında ortak teşebbüslerin teşvik edilmesi” ve “organik tarım” gibi birçok alanda işbirliği yapılacak.

14 Şubat 2022 tarihinde Abu Dabi’de imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hükümeti arasında “Tarımsal İşbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı”, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlandı.

14 Şubat 2022 tarihinde Türkiye ile BAE arasında savunma sanayii, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalanmıştı.

'Ortak Yürütme Komitesi' kurulacak

Tarımsal işbirliğine ilişkin anlaşmaya göre; iki tarafın da anlaşmayı izlemesi için Ortak Yürütme Komitesi kurulacak. Türkiye adına Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşik Arap Emirliği adına ise Birleşik Arap Emirliği İklim Değişikliği ve Çevre Bakanlığı sorumlu olacak.

Komite, her ülkeden 5 üyenin katılımıyla toplam 10 üyeden oluşacak. Komiteye, her iki ülkenin eş başkan konumundaki görevlileri başkanlık edecek. Komite yılda bir kez dönüşümlü olarak Türkiye ya da Birleşik Arap Emirliği’nde toplanacak.

'Organik tarım' ve 'hayvan sevkiyatı'nda işbirliği

Taraflar, “Zirai mücadele ile bitki koruma. Organik tarım. Teknoloji temelli tarımsal üretim. Gıda güvenliği, gıda üretimi ve gıda ürünlerinin ticareti. Hayvancılık hayvan sağlığı ve hayvan sevkiyatları. Gıda güvenliğine yönelik tarımsal araştırmalar ve modern teknoloji ile tekniklerin kullanılması. İki ülkenin özel sektörleri arasında tarım alanında ortak teşebbüslerin teşvik edilmesi. Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri’ne ilişkin projelerin geliştirilmesi” alanlarında işbirliği gerçekleştirecek. Bu alanda seminerler, sempozyumlar düzenlenecek.

Eski Bakan Pakdemirli'nin imzası yer alıyor

Mutabakat zaptı 1 yıl süreyle yürürlükte kalacak. Taraflardan biri en az 6 ay önceden diplomatik kanallar aracılığı ile anlaşmayı fes etmediği sürece anlaşmanın süresi 1 yıl kendiliğinden yenilenecek.

14 Şubat 2022’de imzalanan anlaşmada Türkiye adına eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli; Birleşik Arap Emirlikleri adına ise İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı Mariam Bint Mohammed Almheiri’nin imzası yer alıyor. (ANKA)