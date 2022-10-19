'Türkiye iki cihatçı grubun çatışmasına müdahale etti'

Suriye'nin kuzeyinde Türkiye destekli ÖSO ile El Kaide kökenli Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasındaki çatışmalar sürüyor.

HTŞ'nin bu hamlesine Türkiye tarafından da yeşil ışık yakıldığını iddia eden Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdulrahman, "Heyet Tahrir Şam, Türkiye'nin rızası olmadan bölgeye girmezdi" dedi.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Reuters'a konuşan "görgü tanıkları" ve "muhalif güçler", Türkiye sınırındaki Azez kentine doğru ilerleyen HTŞ'nin dün Ankara destekli muhaliflerin elinden aldığı Kefer Cene köyü yakınlarına bugün tank ve zırhlı araçlar konuşlandırdığını bildirdi.

Savaşan tarafların ikisiyle de temas hâlinde olan Waiel Olwan, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Türkiye çatışmayı durdurmak, HTŞ'nin ilerlemesini önlemek ve tarafları barış anlaşmasının uygulanması amacıyla müzakere masasına oturtmak için müdahale etti" dedi.

Reuters'a konuşan muhalifler, HTŞ'nin Azez kentine birkaç kilometre uzağına kadar ilerlediğini belirtti.