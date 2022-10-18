El Nusra yeniden 'gözde örgüt' konumunda

Her şey 10 Ekim’de başladı. Hama Tugayları Muhammed Ebu Gannum adlı kişiyi hamile karısı ile birlikte öldürdü. Bunun üzerine Suriye Milli Ordusu adlı oluşumun bileşenlerinden olan ve Şam Cephesi’ni oluşturan Üçüncü Birlik harekete geçti ve çatışmalar başladı.

Aslında bu çatışmalar öncesinde uzun zamandır bölgede süren gösterilere bakmak lazım. Halep’in kuzeydoğu bölgelerinde bir süre önce Türkiye’nin bazı uygulamalarına karşı gösteriler yaşanıyordu. Bu bölgede bulunan bazı SMO bileşenleri ve yakınları Türkiye’nin maaşlarda kesintiye gitmesi, zamlar gibi nedenlerle protesto gösterileri yaptılar. Yani Türkiye burada istemediği durumlar ile karşılaşmıştı.

Çatışmalar sonrasında (Heyet Tahrir El Şam – HTŞ) El Nusra duruma müdahale etti. Burada kritik soru şu: El Nusra’nın müdahalesini Türkiye mi istedi?

Bilindiği gibi birçok ülke gibi Türkiye de El Nusra’yı terör örgütü olarak tanımlıyor. Buna rağmen Türkiye’nin El Nusra ile bir çatışma yaşamadığı da biliniyor. Bu durum ister istemez Türkiye ile El Nusra birbirlerini “görmezden mi geliyor” sorusunu doğuruyor.

Her ne şekilde olursa olsun El Nusra bu bölgede Türkiye’nin Zeytin Dalı harekatı ile SDG’nin boşalttığı Afrin’e 13 Ekim’de girdi.

El Nusra Halep’in kuzeyinde birçok bölgeyi Üçüncü Birlik’ten aldı ve geniş bir bölgeye yayıldı.

Türkiye tam da bu aşamadan sonra “devreye girdi” ve HTŞ ile Sairun grubunun temsilcilerinin bulunduğu bir toplantı gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklama Sairun ile birlikte hareket eden Sultan Murat Tugayları adlı örgütün temsilcisi tarafından yapıldı. Sultan Murat Tugayları Sultan Süleyman Şah, El Hamza ve Mutasım gibi oluşumlar ile birlikte hareket ediyor. Yani aslında bunlar da Türkiye’nin kontrolünde olan oluşumlar.

El Nusra anlaşmaya uyacağını açıkladı ancak bugüne kadar tam olarak uymadı ve yer yer ve zaman zaman çatışmalar devam etti.

Bu buluşma öncesinde çatışmalar şiddetlenmişti ve El Nusra Azez’i alma hedefindeydi. Ancak şimdilik Türkiye’nin müdahalesi var.

Türkiye El Nusra’nın müdahalesi ile aslında kendisine bağlı bazı oluşumlar arasındaki ihtilafa da “dolaylı olarak” müdahale etmiş oldu. Yani El Nusra’nın o bölgeye girmesini Türkiye istemiş olabilir. Diğer yandan El Nusra’nın girişinin asıl faydası protesto gösterilerine katılanların da kontrol altına alınacak olması oldu. O bölgede Türkiye karşıtı gösteriler yapılması Türkiye’yi fazlasıyla rahatsız etmişti.

Bu gelişmeler Türkiye’nin kendisine bağlı bazı grupların Suriye ile anlaşma olursa kendi kontrolünden çıkması ihtimaline karşı da yapılmış olabilir. El Nusra nihayetinde diğerlerine göre daha derli toplu ve bu anlamda daha rahat hareket edebilecek olan bir örgüt ve belirttiğimiz gibi Türkiye ile karşı karşıya gelmekten kaçıyor. Hatta daha da ötesi aslında Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor. Türkiye’nin El Nusra ile işbirliği yapıp yapmadığı resmi olarak doğrulanamaz ya da yalanlanamaz ancak ne olursa olsun Türkiye için bir “alternatif” yaratabilir.

El Nusra bulunduğu İdlib’te aslında birçok alanda “Türkiye’nin faydasına” işler yapıyor halihazırda. O bölgelerde süregelen ticaret bu örgütün kontrolünde ve milyarlarca dolarlık bir hacim söz konusu. Bu bile El Nusra’nın “işlevselliğini” ortaya koyuyor.

Bütün bu iddialar yerel kaynaklar tarafından dile getiriliyor ve yalanlanması için net bir veri yok.

“Şam’daki ABD büyükelçiliği internet hesabı” Twitter’dan bir açıklama yaparak El Nusra’nın çekilmesini istedi. Ancak ilginç olan şu: Bu açıklamada Heyet Tahrir El Şam “terör örgütü” olarak anılmıyor. ABD de resmi olarak bu örgütü “terör örgütü” olarak tanımlamış çünkü.

El Nusra’ya yönelik bu nezaketin altında aslında Türkiye/ABD rekabeti de yatıyor. Türkiye ABD’nin Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki faaliyetlerine karşı açıklamalarına tepki gösteriyor. Türkiye de, ABD’nin Türkiye’nin “terörle mücadele ettiğini inkar ettiği” iddiasında. Bu da iki ülke arasındaki rekabetin örgütler bazında da sürdüğünü gösteriyor.

El Nusra bu saldırılar ile gündemde yine öne çıktı. Örgüt ile ilgili kimin ne hesap yatığı ise önümüzdeki dönemde daha net bir şekilde ortaya çıkacak gibi görünüyor.