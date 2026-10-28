Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi: Cumhuriyeti yeniden kazanacağız!

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir açıklama yayınladı. "Cumhuriyeti yeniden kazanacağız!" başlıklı açıklamada, "Artık 29 Ekim bizim için bu karşıdevrimi nasıl süpürüp atacağımızı tasarladığımız gündür" denildi.

"Cumhuriyet’i bir daha asla yıkılmayacak sağlamlıkta yeniden kurma" iradesinin vurgulandığı açıklamada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

"Hangi kökenden olursa olsun bütün yurttaşların gerçekten eşit yaşayacağı, insanın insanı sömürmeyeceği, emperyalizmin içeri sızamayacağı bir Cumhuriyet kuracağız" ifadelerine yer verildi.

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Açıklamanın tamamı şöyle:

"Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde milli mücadelenin isimli, isimsiz tüm kahramanlarının ve yoksul halkımızın emeğiyle kurulan Cumhuriyet’in 103. yıldönümü kutlu olsun.

2026 yılında Cumhuriyet’i yalnızca bir bayram olarak kutlamakla yetinemeyiz.

29 Ekim artık bizim için, yitirdiğimiz Cumhuriyet’i bir daha asla yıkılmayacak sağlamlıkta yeniden kurma irademizi büyüttüğümüz bir mücadele günüdür.

Cumhuriyet’e darbeyi vuran emperyalizmdir. Emperyalistler Kurtuluş Savaşının yırtıp attığı idam fermanını çekmeceye kaldırmış, zamanlarını bekliyorlardı.

Fırsatı hediye eden sömürü düzeninin efendileri oldu. Türkiye’nin ister kapitalist, ister feodal olsun sömürücüleri, yurttaşların eşitliğe dayanan haklarını aramasının yerine güruhların biat etmesini arzuluyorlardı.

Emperyalistlerin ve sömürücülerin yollarının kesiştiği noktada dinci gericilik mezarından çıktı ve ülkenin üzerine kâbus gibi çöktü.

Artık 29 Ekim bizim için bu karşıdevrimi nasıl süpürüp atacağımızı tasarladığımız gündür.

Kâbusu, yoksulluğu, karanlığı olduğu haliyle sunamazlardı insanlara. Uğraştılar didindiler ama ancak yayılmacı düşleri 'terörün sonu ve barış' diye pazarlamayı akıl edebildiler. Cumhuriyet’e duydukları düşmanlığı demokratikleşme yalanının arkasına saklamayı bir kez daha deniyorlar. Diyorlar ki bunun için yeni bir Anayasaya ihtiyacımız varmış… Yurttaşlık hukukunu yok etmeye yeminli bir iktidarın oturduğu masadan ancak karşıdevrim çıkar, gericilik çıkar. Ve ancak emekçilerin Cumhuriyeti sömürüye, emperyalist zincirlere ve gericiliğe aynı anda kapıyı gösterebilir.

29 Ekim bizim için bu hedef doğrultusunda Cumhuriyetçilerin birliğine doğru bir adım daha atmanın günüdür.

Cumhuriyetçiler Kurultayı Danışma Kurulu olarak 29 Ekim Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Bütün yurttaşlarımızı, Cumhuriyeti yeniden kazanmak için, onu hak etmek için ülkenin dört bir yanında bayramı mücadeleye dönüştürmeye çağırıyoruz. 29 Ekim bizim için gücümüzü birleştirme, birliğimizi gösterme, örgütlenme ve geleceğe yönelik güvenimizi pekiştirme günüdür.

Cumhuriyetçiler birleşecek.

Cumhuriyetçilik örgütlü bir halk hareketi haline gelecek.

Hangi kökenden olursa olsun bütün yurttaşların gerçekten eşit yaşayacağı, insanın insanı sömürmeyeceği, emperyalizmin içeri sızamayacağı bir Cumhuriyet kuracağız.

Cumhuriyeti yeniden kazanacağız."

Cumhuriyetçiler Kurultayı Danışma Kurulu

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