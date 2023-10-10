Türkiye, gerilimin yükseldiği Kosova'da NATO komutasını devraldı

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) komutasını 1 yıllığına devraldı.

KFOR'un başkent Priştine'deki ana karargahında düzenlenen devir teslim törenine, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral İrfan Özsert, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, NATO'nun Napoli'deki Mütteffik Müşterek Kuvvetler Komutanı Amiral Stuart Benjamin Munsch, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı katıldı.

KFOR'un komutanlık görevi, İtalyan Tümgeneral Angelo Michele Ristuccia'dan Türk Tümgeneral Özkan Ulutaş'a devredildi.

1999'dan bu yana Kosova'da görev yapan barış gücünün komutasını ilk defa devralan Türkiye, taahhüt edilen personel katkısı bağlamında, 27 ülke arasında ikinci sırada yer alıyor.

KFOR'un 28'nci komutanı olan Ulutaş, 10 Ekim 2024'e kadar görev yapacak.

Kosova-Sırbistan gerginliği: NATO takviye gönderme kararı almıştı

Geçtiğimiz ayın sonunda, Kosova'nın kuzeyindeki Banjska köyünde bulunan Ortodoks manastırında yaşanan çatışmalarda bir Kosova polisi ve üç Sırp savaşçı hayatını kaybetmişti.

Yaşananlar, Kosova'nın 2008'de bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana en büyük gerilim olarak değerlendiriliyor.

Kosova, Sırbistan'ı Sırp savaşçıları silahlandırmak ve desteklemekle suçlarken, Belgrad yönetimi, Priştine'yi Sırp kökenli vatandaşlara kötü davranarak çatışmayı körüklediğini söylüyor.

Kosovalı üst düzey Sırp siyasetçilerden Milan Radoicic, geçtiğimiz hafta polisle girilen çatışmayı üstlenmişti. Sırbistan'da gözaltına alınan Radoicic, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

NATO, Kosova'yla Sırbistan arasında sınırda süren gerilimin ardından ülkedeki Kosova Barış Gücü'ne (KFOR) ek güç gönderme kararı alındığını açıklamıştı.

NATO'nun ardından açıklama yapan İngiltere Savunma Bakanlığı da, Kosova'ya gönderilecek ek kuvvetlere destek amacıyla ittifağa bir tabur gönderildiğini bildirmişti.