Türkiye genelinde 18 ilde 59 saha YEKA ilan edildi

18 ilde 59 saha güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları ilan edildi.

Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca, Türkiye'nin farklı bölgelerinde bulunan 18 ilde 59 saha güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ilan edildi.

Bakanlığın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Adıyaman, Ankara, Batman, Bilecik, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muş, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Yozgat illerinin muhtelif ilçeleri sınırlarında yer alan 59 saha, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Yönetmeliği kapsamında güneş enerjisine dayalı YEKA olarak ilan edildi. (AA)

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