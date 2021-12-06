Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan BBC'de grev kararı

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), British Broadcasting Corporation (BBC) İstanbul bürosu ile süren toplu pazarlık sürecinin anlaşmazlıkla sonuçlandığını, yarın işyerine grev kararının asılacağını duyurdu.

TGS'den yapılan açıklamada "İşverenin hem toplu pazarlık hem de arabuluculuk sürecinde çalışanların taleplerini karşılamaktan uzak yaklaşımı nedeniyle BBC bürosunda grev kararımızı asacağız" denildi ve grev kararı asılırken yapılacak basın açıklamasına çağrıda bulunuldu.

Basın açıklaması yarın saat 11.00'de Taksim Gümüşsuyu Parkı girişindeki işyeri önünde yapılacak.