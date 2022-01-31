Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatı açıklaması

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, ekmeğin ülke genelinde 3 liradan satıldığını belirterek, '4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir' dedi.

Haber Merkezi

Yazılı açıklamada bulunan Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmeğin 4 veya 5 liradan satıldığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Balcı "Ülke genelinde 200-210 gram ekmek 3 liradan satılmaktadır. 4 veya 5 lira gibi bir rakam söz konusu değildir" dedi.

Açıklamasında ruhsatsız fırınlara da değinen Balcı, "Hem fırınlarımızdaki maliyetlerin yükseltmesi sebebiyle hem de halk sağlığını tehdit eden üretimleri nedeniyle merdiven altı ruhsatsız fırınların bir gün daha üretim yapmamaları gerekmektedir. Belediyelerimizi de bu bağlamda göreve davet ediyoruz" dedi.

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