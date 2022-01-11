Türkiye Enes Kara’yı konuşurken dikkat çeken ‘cemaat yurdu’ anketi

MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021 araştırmasından seçmenlere cemaat ve öğrenci yurtlarıyla ilgili görüşlerinin sorulduğu anketin sonuçlarını paylaştı.

Seçmenin yüzde 80'den fazlası cemaat ve tarikat yurtlarına karşı

“Cemaat ve tarikatların öğrenci yurtları işletmelerini doğru buluyor musunuz?” sorusunun sorulduğu ankette seçmenin yüzde 80'den fazlası, cemaat ve tarikatların öğrenci yurtlarını işletmelerini doğru bulmadığını söyledi.

AKP VE MHP'lilerde doğru bulmuyor

Ankete katılan AKP seçmeninin sadece yüzde 20,3'ünün “Cemaat ve tarikatların öğrenci yurtları işletmelerini doğru buluyorum” demesi dikkat çekti. AKP'lilerin yüzde 70,7'si “Doğru bulmuyorum” dedi.

MHP'de ise sadece yüzde 5,6'lık kesim “Cemaat ve tarikatların öğrenci yurtları işletmelerini doğru buluyorum” derken yüzde 89,4'lük büyük çoğunluk doğru bulmadığını söyledi.

'Vermek istemem ama çaresizim'

Seçmenin 82,1'i çocuğunu cemaat veya tarikat öğrenci yurtlarına ‘Asla vermem’ diyorken yüzde 7'si ‘evet vermek isterim’ yanıtını verdi. Fakat ‘Vermek istemem ama çaresizsem veririm' cevabını veren yüzde 7'lik bir kesim bulunduğu görüldü.