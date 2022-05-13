Türkiye en ucuz vatandaşlık veren 3. ülke olmuştu, AKP miktarı artırdı

Konut satın alarak Türk vatandaşlığına geçme tutarı 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi.

Haber Merkezi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, konut satın alarak Türk vatandaşlığına geçme tutarı 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi.

Türkiye yakın zamanda yapılan bir listede parayla en ucuz vatandaşlık veren üçüncü ülke olmuştu.

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Türkiye 'en ucuz vatandaşlık' sunan üçüncü ülke oldu: İşte gerisinde kalınan iki ülke...