Türkiye en ucuz vatandaşlık veren 3. ülke olmuştu, AKP miktarı artırdı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, konut satın alarak Türk vatandaşlığına geçme tutarı 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi.

Türkiye yakın zamanda yapılan bir listede parayla en ucuz vatandaşlık veren üçüncü ülke olmuştu.