Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, konut satın alarak Türk vatandaşlığına geçme tutarı 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi.
Türkiye yakın zamanda yapılan bir listede parayla en ucuz vatandaşlık veren üçüncü ülke olmuştu.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Türkiye en ucuz vatandaşlık veren 3. ülke olmuştu, AKP miktarı artırdı
Konut satın alarak Türk vatandaşlığına geçme tutarı 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi.
Haber Merkezi
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, konut satın alarak Türk vatandaşlığına geçme tutarı 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltildi.
Türkiye yakın zamanda yapılan bir listede parayla en ucuz vatandaşlık veren üçüncü ülke olmuştu.