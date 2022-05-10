Türkiye 'en ucuz vatandaşlık' sunan üçüncü ülke oldu: İşte gerisinde kalınan iki ülke...

Türkiye'de olduğu gibi birçok ülkede vatandaşlık belirli bir miktar 'yatırım'la verilebiliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye dünyada bir aileye en ucuz vatandaşlık sunan üçüncü ülke durumda. En ucuz vatandaşlık sunan Antigua ve Barbuda'da bir ailenin bu ada ülkesinin pasaportuna sahip olabilmesi için 140 bin dolar ödemesi yeterli. İkinci ucuz ülke ise Dominik. Bir kişinin 200 bin doları ülkede oluşturulan fona yatırması ailesi ile birlikte ülke pasaportuna sahip olması için yeterli. Üçüncü sırada ise Türkiye var. Türkiye'de halen 250 bin dolarlık gayrimenkul alımı ile vatandaşlık sahibi olunabiliyor.

Türkiye'den vatandaşlık almak, bir Karayip ülkesi olan St. Lucia'dan daha ucuz. Bu adada vatandaşlık için 300 bin dolarlık gayrimenkul satın almak gerekiyor. En ucuz vatandaşlık sahibi olunan 5'inci ülke olan Granada'da aile boyu vatandaşlık için 350 bin dolar yatırım gerekiyor.