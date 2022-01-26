Türkiye dondurucu soğuklar yaşarken konutlarda doğalgaz kesintisi olsun diyen patronu tanıyalım!

Yılın en soğuk günlerini yaşayan ülkede halk bir yandan yüksek faturalarla uğraşırken, bir yandan da gaz kesintisi iddiaları gündeme geliyor.

Sanayideki gaz kesintisinden rahatsız olan patronlar işi konutlarda enerji kesintisine gidilmesi taleplerine kadar götürdü.

Bu talebi dile getiren isimlerden biri de Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir oldu.

Özdebir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'la yapılan toplantıda "Bu yükün sadece sanayicilere değil, konutlara da yansıtılması görüşüne katılıyorum. Sanayicilerin ciddi üretim hedefleri var ve bu hedeflerden sapamayız. Sanayicilerde ve konutlarda kademeli kesinti, bu süreci daha sağlıklı atlatmamızı sağlayacaktır" demişti.

Bu sözlerin dün soL'da yer alan haberle birlikte ortaya çıkması sonrası büyük tepki gelmişti.

Kimdir bu Özdebir?

1964 yılından beri Ankara Sanayi Odası üyesi olan ve babası Ekrem Özdebir tarafından kurulan Nuriş Elektrik ve Kaynak makinaları San.Tic. AŞ’de 1974 yılında "çalışma yaşamına" başlayan Özdebir, söz konusu şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütüyor. 1992 yılında Elektrik Sanayi Meslek Komitesi’nden Meclis üyeliği görevine seçilen Özdebir, 2005 yılında ASO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu. Özdebir, 26 Temmuz 2007 tarihinde Ankara Sanayi Odası’nın 9. Başkanı oldu.

Özdebir, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 3 Mayıs 2009 tarihinde yapılan Genel Kurul sonrasında TOBB Sanayi Konseyi Başkanlığına seçildi.

Gaz kesintisi açıklamasıyla tepkilerin odağında olan patron Özdebir, daha önce de tepki çeken açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

'Kadın işçi düzenlemesi maliyeti artırır' demişti

Yıllar önce "sanayide kadın istihdamını kolaylaştırma" adı altında hazırlanan bir taslağı "iş dünyasında endişe yarattı" diyerek karşılayan Özdebir, kadın çalışanlara getirilecek desteklerin işçilik maliyetlerini ciddi oranda artıracağını söylemişti.

Özdebir işçinin kıdem tazminatı hakkının yarı yarıya düşürülmesi için Avusturya modeline geçilmesini öneren isimlerin de başında geliyor.

'İşçinin maaşını biz değil, devlet ödesin'

AKP'nin yıllardır yağmaladığı İşsizlik Fonu'na da göz diken Özdebir 2018'de kur ve faizlerdeki artış ile ekonominin içinde bulunduğu durum nedeniyle "çözüm" için yine işçileri hedef almış, işçi çıkarmamak için maaşların 6 ay süreyle İşsizlik Fonu’ndan ödenmesini talep etmişti.

Pandemi nedeniyle patronlara tanınan imkanlardan biri olan kısa çalışma ödeneği devam etmesi konusunda da ısrarcı olan Özdebir yine işçileri hedef almış "Pandemi sürecinde ülkemiz de tüm dünya ile birlikte zor bir dönemden geçiyor. Ülkemizin üretim gücünü kaybetmemesi için sanayi işletmelerimizin nitelikli insan kaynağını muhafaza edebilmesi lazım. Özellikle Nace koduna göre belirlenecek imalat sanayi sektörlerinde kısa çalışma ödeneği mutlaka devam etmeli. Böylece işten çıkarmalar da belli ölçüde yavaşlar. Sıkıntıya düşen firmalarımız da bu imkandan faydalanarak, yetişmiş elemanlarını çıkarmak zorunda kalmayacak ve çalışanlarımız da işlerini kaybetmeyecek” ifadelerini kullanmıştı.

Özdebir 2019'da Merkez Bankası'nın özel sektörün borcunu üstlenip firmalara ortak olmasını gerektiğini de söylemişti.

Özdebir son zam yağmurlarında "Özellikle enerji yoğun sektörlerde maliyet baskısı çok yükseldi. Elektriği en çok kullanan sektörlerin başında değirmenciler, makarna üreticileri, demir-çelik, tekstil ve konfeksiyoncular geliyor. Dolayısıyla elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza gelen bu zamlar halkın temel gıda maddeleri olan unun, ekmeğin ve makarnanın üretim maliyetini yükseltecektir" demişti.