Türkiye Diyanet Vakfı 1 milyar 275 milyon TL gelir elde etti

Sayıştay’ın, “Denetlenmesi gerekir” tespitine karşın denetim dışı bırakılan Diyanet Vakfı, 2021 yılı faaliyet raporunu açıkladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın faaliyetlerine destek olmak amacıyla kurulan Diyanet Vakfı’nın açıkladığı rapora göre, Diyanet’in yurtdışı temsilciliklerine 938 bin dolar aktarıldı.

1 milyar 275 milyon TL gelir elde etti

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Diyanet Vakfı, 2020 yılında toplam 1 milyar 275 milyon 573 bin TL gelir elde etti. Gelirlerin 1 milyar 98 milyon TL’si bağış ve yardımlardan oluşurken, vakfın ticari işletmeleri ise 33 milyon 606 bin TL gelir kaydetti. Vakıf 2020 yılında, “Amaca yönelik giderler” kaleminden 853 milyon 562 TL harcamada bulundu.

938 bin dolar bağış sağlandı

Diyanet Vakfı’nın Arnavutluk, Makedonya, Bosna Hersek ve Kosova’daki cami inşaatlarının 2021 yılında da devam ettiği bildirildi. Buna göre Vakıf, 2021’de yurtdışındaki cami ve mescitlerin teftişi için 82 bin 270 dolar harcamada bulundu.

Rapora göre, yurtdışındaki müşavirlik, ataşelik, koordinatörlük ve benzeri temsilciliklere ise Diyanet Vakfı bütçesinden 938 bin 581 dolar bağış sağlandı.

İSAM'a 22,5 milyon TL bütçe öngörüldü

Diyanet Vakfı’nın kurduğu İslam Araştırmaları Merkezi’nin (İSAM) bütçesi de yıllar itibarıyla katlanarak arttı. Vakfın verilerine göre, İSAM’a 2003 yılında 3,5 milyon TL bütçe verildi. 2006 yılına kadar bütçesini ikiye katlayan merkez, 7,6 milyon TL’lik 2006 bütçesini 2012 yılında ise 11,4 milyon TL’ye ulaştırdı. Merkez'in bütçesi 2015 ve 2019’da sırasıyla 13,5 milyon TL ve 18,5 milyon TL'ye yükseldi. Merkez için 2022 yılında öngörülen bütçe ise 22,5 milyon TL olarak belirlendi.