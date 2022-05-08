Erdoğan'dan sınır mesajı: 'Ordumuz en ufak bir yanlışa fırsat vermedi'

Milli Savunma Bakanı Akar ile telefonda görüşen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi' dedi.

Haber Merkezi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattındaki inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

Akar, beraberindeki komutanlarla Şehit Yüzbaşı İlker Acar Hudut Karakolu’nu ziyaret etti. Buradaki incelemelerinin ardından askerlerle öğle yemeğinde bir araya gelen Bakan Akar, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü.

Telefondan askerlere hitap eden Erdoğan, “Ordumuz, şu ana kadar hudut boylarında en ufak bir yanlışa fırsat vermedi. Ordumuzun siz değerli mensuplarını şahsım, milletim adına alkışlıyorum. Bu gayretleriniz tarih boyunca unutulmayacaktır” diye konuştu. 

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