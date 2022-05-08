Erdoğan yarın bakanlarını topluyor: Gündemde sığınmacılar var

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Beştepe'de bakanlarını topluyor. Toplantıda sığınmacılarla ilgili tartışmaların ve ekonomideki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın bakanlarını toplayacak.

NTV'nin haberine göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek olan toplantıda sığınmacı ve göçmenlerle ilgili devam eden tartışmanın ele alınması bekleniyor.

Toplantıda 1 milyon Suriyeli için hazırlanan dönüş projesinin değerlendirileceği, projenin takvimine ilişkin ayrıntıların masaya yatırılacağı belirtiliyor. 

Ekonomideki son gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. Bu çerçevede hem enflasyonla hem de fiyat artışları ile mücadele çerçevesinde atılacak adımlar ele alınacak. 

Toplantıda ayrıca yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlar ile, Ukrayna-Rusya savaşının kapsamlı şekilde değerlendirilmesi bekleniyor.

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