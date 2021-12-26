Türkiye bu hafta bu soruların yanıtlarını aradı: 4 Soru 4 Cevap

Ufukta erken seçim mi var? Bu hafta erken seçim tartışmalarını Gazete Duvar Ankara Temsilcisi Nergis Demirkaya ile konuştuk.

Yeni mevduat düzenlemesi Türkiye ekonomisini nasıl etkileyecek? Pazartesi akşamı açıklanan yeni mevzuat düzenlemesini Maliye Profesörü Sinan Sönmez ile konuştuk.

Bütçe görüşmelerine damgasını vuran Sayıştay raporlarındaki yolsuzlukları Sayıştay eski denetçisi Kadir Sev ile konuştuk.

Yeni yıldan sonra Meclis’e gelmesi beklenen yeni futbol yasası neleri değiştirecek? Spor yazarı İsmail Sarp Aykurt ile konuştuk.