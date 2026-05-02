Türkiye Belediyeler Birliği seçiminde arbede

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimini seçmek için Ankara'da toplandı. Toplantıya Ekrem İmamoğlu yerine TBB başkanlığına vekalet eden Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, Adana Büyükşehir Başkanı Zeydan Karalar, İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Seçer'in açılış konuşmasının ardından Divan Başkanı Denizli Büyükşehir Başkanı Nuri Çavuşoğlu konuşma yaptı. Çavuşoğlu, konuşmasında son bir buçuk yıldan beri CHP'li belediyelere yönelik devam eden operasyonları dile getirdi.

Masumiyet karinesine dikkat çeken Çavuşoğlu, iktidar değişimi vurgusu yaptı. Çavuşoğlu, ardından İmamoğlu'nun mektubunu okuyacağını söyledi.

Bunun üzerine seyirci tarafından birden ayaklanma oldu. Halktv.com.tr'de yer alan habere göre, İmamoğlu'nun mektubu okunurken bir grup ayağa kalktı.

Arbede sırasında bağırışmalar ve yumruklaşmalar olurken Mansur Yavaş'ın kavgayı ayırmaya çalıştığı görüldü.