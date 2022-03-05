Türkiye Batı'dan onay aldı: Rusya ile görüşülebilecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın bugün yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Batılı müttefiklerinin Rusya ile iletişim kanallarını açık tutulmasının onaylandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım konusunda tutumunun belli olduğunu, Batı'nın yaptırımlarına katılmayacaklarını söyledi. Kalın, Türkiye'nin hem Rusya hem de Ukrayna ile özel ilişkileri olduğunu belirtti.

İbrahim Kalın, "Herkes köprüleri kırarsa Rusya ile kim konuşacak?" sorusunun cevaplarından birisinin Türkiye olduğunu söyledi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi yapacağı da açıklandı.