Türkiye Barolar Birliği müzik yasağı için Danıştay'a başvurdu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), İçişleri Bakanlığı'nın pandemi önlemleri kapsamında 30 Mayıs 2020 itibariyle gece 00.00 olarak belirlediği ve 10 Mayıs 2022'de 01.00 olarak değiştirdiği "müzik yasağı" genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a başvurduğunu açıkladı.

TBB tarafından bugün yapılan açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği, İçişleri Bakanlığı tarafından 10.05.2022 tarihinde valiliklere gönderildiği duyurulan ve 'müzik yayın yasağını saat 01.00 olarak belirleyen' genelgenin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’a dava açmıştır" diyerek dava açtıklarını duyurdu.

'Genelge yürürlükte oldukça, bilim ve sanat hürriyeti, sanatın ve sanatçının korunması ilkesi zedelenecektir'

Müzik saatlerinin belirlenmesi hususunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yetkili olduğunu, İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin herhangi bir sorumluluğu, görev ve yetkisi bulunmadığı belirten TBB, "İptali istenen Genelge yürürlükte kaldığı sürece, kamu yararı ile bireylere anayasal hak olarak verilen bilim ve sanat hürriyeti, sanatın ve sanatçının korunması ilkesi zedelenecektir" dedi.