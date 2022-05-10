Gece müzik yasağında saat değişikliği açıklandı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada müzik yayın saatlerinin yeniden belirlendiği, 24.00 olarak belirlenen müzik yasağının 01.00 olarak değiştirileceği duyuruldu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Müzik yayın saatlerini yeniden belirlendi. Pandemi sürecinde saat 24.00'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saati gece 01.00'e kadar uzatıldı." denildi.

Bakanlık'ın aldığı kararla birlikte eğlence yerlerinde müzik yayını gece 01.00'e kadar devam edebilecek. Bakanlık açıklamayı, "Pandemi sürecinde saat 24.00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi ve müzik yayın saati gece 01.00’e kadar uzatıldı." diyerek duyurdu.