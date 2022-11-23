Öğretmen, eğitim yöneticisi, 70’li yılların Halkevleri yöneticisi, Barış Derneği Kurucusu, 12 Mart ve 12 Eylül mahpusu, Türkiye Komünist Partisi üyesi Şefik Asan bugün yaşamını yitirdi. Şefik Asan, yarın öğle vaktinde Maltepe Mevlana Cami ve Başıbüyük Mezarlığı'nda uğurlanacak.
Şefik Asan'ın vefatının ardından Türkiye Barış Komitesi, "Barış mücadelecisi ve TKP üyesi Şefik Asan’ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz" açıklamasında bulundu.
Türkiye Barış Komitesi'nin taziye mesajı şu şekilde:
"1970’li yıllarda Türkiye Barış Derneğinde yönetici görevler üstlenen, 12 Eylül döneminde Barış Davasında yargılanan, 2003’te kurulan Barış Derneğinde yerini alan Şefik Asan’ı saygıyla, sevgiyle hatırlayacağız.
Şefik ağabeyin ailesine, sevenlerine, emperyalist savaşların eksik olmadığı dünyamızda kardeşliği, özgürlüğü, eşitliği egemen kılmaya kararlı tüm barışseverlere, antiemperyalistlere başsağlığı diliyoruz.
Türkiye Barış Komitesi olarak barışseverleri Şefik Asan’ı uğurlamaya davet ediyoruz.
Cenazesi 24 Kasım Perşembe saat 13.00’te Maltepe Mevlana Caminde düzenlenecek törenin ardından Başıbüyük Mezarlığında toprağa verilecektir."