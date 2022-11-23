Şefik Asan yaşamını yitirdi

Öğretmen, eğitim yöneticisi, 70’li yılların Halkevleri yöneticisi, Barış Derneği Kurucusu, 12 Mart ve 12 Eylül mahpusu, Türkiye Komünist Partisi üyesi Şefik Asan’ı kaybettik.

1941 yılında Trabzon’da doğan Asan, Öğretmen Okulunu ve yüksek öğrenimini tamamladıktan sonra kendi köyünde öğretmenliğe başladı. Ve burada bütün kızların okullaşmasını sağladı. Daha sonra Trabzon’a atandı ve orada Halkevi yöneticiliğini üstlendi. 1969’da Büyük Öğretmen Boykotu sırasında Türkiye Öğretmenler Sendikası Trabzon Şube Başkanı olarak görev yapıyordu. 1975’de İstanbul’a öğretmen olarak atandı. Bayrampaşa ve Maltepe Lisesi Müdürlüğü yaptı. Bu yıllarda Halkevleri İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Başkanlığını da üstlenen Asan, yine bu yıllarda kendi deyişiyle evine gelen arkadaşları tarafından Türkiye Komünist Partisi'ne alındı.

1977’de Barış Derneği’nin kurucuları ve yöneticileri arasında yer aldı. 12 Mart ve 12 Eylül sonrasında yargılandı ve hapis yattı. 80 sonrasında yeniden kurulan Barış Derneği'nde ve Türkiye Komünist Partisi'nde yer aldı.

1968’den beri çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yayınlanan Şefik Asan’ın Kaçış, Şimdi Yaşamak Vardı, Barış Kültürü isimli kitapları bulunmaktadır.

Şefik Asan 24 Kasım Perşembe öğle vaktinde Maltepe Mevlana Cami ve Başıbüyük Mezarlığı'nda uğurlanacak.