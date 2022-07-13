Türkiye-BAE arasında uzay alanında işbirliği anlaşması imzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Dr. Sultan Ahmed Al Jaber ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir araya geldi. Çalıştay kapsamında Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ve Birleşik Arap Emirlikleri Uzay Ajansı (UAESA) arasında ‘Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı, Uzay Bilimleri, Teknolojileri Ve Uygulamaları Alanlarında’ iş birliği zaptı imzalandı.

Bu iş birliği zaptı ile uzay araştırmaları, teknolojileri ve uygulamaları alanında iki ülke insan kaynağı yetiştirecek, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapacak. Yörünge altı uçuşlar, fırlatma, roket, görüntüleme uydu sistemleri alanlarında ortak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirecek. Şehir ve bölge planlama, afet yönetimi, doğal kaynak tarama konularda sosyoekonomik alanda uzay çalışmaları yapılacak.