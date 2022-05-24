'Türk uzay yolcusu' için aranan kriterler açıklandı

Bilimsel araştırmalar için Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilecek Türk uzay yolcusu ile ilgili aranan kriterler açıklandı.

DHA'nın haberine göre, yolcunun 45 yaşından küçük olması, çok iyi derecede İngilizce bilmesi, mühendislik, fen bilimleri ve temel bilimler alanındaki eğitim ve tıp fakültelerinden birinden lisans derecesinde mezun olması gerektiği belirtildi. Başvuru yapacak adayların boyunun 149.5 cm ile 190.5 cm aralığında olması, 43 kilo ile 110 kilo aralığında bulunması, tansiyon değerlerinin 155/95'in altında bulunması gerektiği aktarıldı.

Ayrıca başvuru yapacak adayların her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası yüzde 100 görme keskinliğine sahip olması, renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmaması, protez kullanmıyor ve vücudunda platin/vida bulunmaması, tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olması, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmaması, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamamazlık (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olması, alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olması, karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmaması, epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları yaşamamış olması gerektiği belirtildi.

23 Haziran 2022 günü saat 20.23'te sona erecek olan başvuruların 'uzaya.gov.tr' adresinde yapılacağı ifade edildi. Aranan kriterlere uygun adaylardan ek bilgi, belge, doğrulama gibi talepler istenilecek.

İlk başvuru aşamasını geçen adayların, sonraki değerlendirme aşamalarına geçebilmeleri için test, tetkik ve muayeneler talep edilecek. İngilizce dil yetenekleri için mülakata alınacak. Tüm bu aşamaların sonucunda seçilen 2 aday, TUA veya TÜBİTAK bünyesinde 10 yıl istihdam edilecek. Bu iki adaydan biri Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkacak.