Türkiye 96 ülke içinde birinci sırada: İşçilerin stres düzeyi yüzde 44'e yükseldi

Araştırma şirketi Gallup, dünyanın her bölgesinden 96 ülkeyi kapsayan ve işyerlerinde çalışanların durumunu ölçtüğü raporunu açıkladı.

Sözcü’den Özlem Ermiş Beyhan’ın aktardığı rapora göre, dünyada çalışanların stres düzeyi yüzde 44’e yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye’de ise çalışanların yüzde 66’sı gün içinde yoğun bir stres altında olduğunu belirtti.

Türkiye ilk sırada

Türkiye’de üç çalışandan ikisi ağır stres altında olduğunu belirtirken Türkiye bu oranla dünyada ilk sırada yer aldı. Türkiye’yi yüzde 65’le Lübnan izledi. Çalışanların endişe seviyesinin de ölçüldüğü araştırmada Türkiye’de çalışanların yüzde 43’ü her gün derin bir endişe içinde olduğunu söyledi. Türkiye'nin endişe seviyesi bir yılda yüzde 3 oranında arttı.

Araştırmaya göre, Türkiye’de çalışanların yüzde 46’sı gün içinde öfke yaşadığını belirtti. Söz konusu oran ise global ortalama olan yüzde 21’in iki katından fazla.

Türkiye’de çalışanların yüzde 40’ı gün içinde mutsuz olduğunu belirtirken, bu oran globalde ise yüzde 23 oranında gerçekleşti.