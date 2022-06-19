Sivas'ta iş cinayeti: 6. kattan düşen işçi hayatını kaybetti

Sivas'ta çalıştığı inşaatın 6. katından düşen işçi, yaşamını yitirdi.

Haber Merkezi

Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisindeki hastane inşaatında çalışan 44 yaşındaki Burhanettin K., binanın 6. katında demirlerin paslanmaması için antipas boya yaparken dengesini kaybederek zemine düştü.

AA'da yer alan habere göre, ihbar üzerine olay yerine ekipler çağrıldı. Ekipler, Burhanettin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

İşçinin cansız bedeni, ekiplerinin incelemesinin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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