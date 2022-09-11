Türkeş'in kurmayı 'solun hastalıkları var' dedi, Kılıçdaroğlu'na destek verdi

MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kurmaylarından Selim Kaptanoğlu, CHP'nin Ankara'daki ANFA Genel Müdürlüğü’nde düzenlediği “Önce Türkiye Buluşması”nda konuştu.

Kaptanoğlu "Tayyip Bey, kusura bakma. Seni götüreceğiz. Senin sonun geldi. ‘Hata yapıyorsunuz’ filan dersen, biz de Allah’tan af dileriz. ‘Yanlış yaptık, kusura bakma’ deriz. Allah bizi de affeder. Allah’ın tek kulu Tayyip Bey değil ki bizi de affeder, hiç şüphem yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun, Sayın Genel Başkanım (Kemal Kılıçdaroğlu) Allah size güç versin. Sonuna kadar ülkücüler olarak yanınızdayız. Biz bu işi bitireceğiz” dedi.

Alparslan Türkeş döneminde MHP’de teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı ve İstanbul İl Başkanlığı yapan Kaptanoğlu aynı zamanda Türkeş'in doktoruydu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı “Önce Türkiye Buluşması"nın bir kısmı basına açık, bir saat süren kısmı ise basına kapalı yapıldı.

'CHP olarak Türk milliyetçilerinin hakkını teslim edeceksiniz'

ANKA'nın aktardığına göre açık bölümde konuşan "ülkücü avukat" Tuğrul Yıldız, “Ne mutlu Türküm” demenin yasaklanmasının Türkiye’nin egemenliğini tehdit eden "öncü rüzgarın kasırgası" olduğunu ileri sürdü. Yıldız, Türkiye’yi tehdit eden bir kasırga olduğunu ve bunun hızını da mültecilerin artırdığını iddia ederek, “Yaklaşan kasırganın vitesini, elin, kolunu sallayanın ülkemize alınması ve hatırı sayılır bir sayıda da vatandaşlık verilmesi artırmıştır” diye konuştu. Yıldız, Kılıçdaroğlu’na “CHP olarak gerek ana kademede gerek Meclis’te Türk milliyetçilerinin hakkını teslim edeceksinizdir. Buna inanıyorum. Bu teslimin de tarihi bir görev olduğunu düşünüyorum, ülkemiz için özlenen tablonun da bu olduğuna inanıyorum” dedi.

'Hangi şeyimiz doğru gidiyor'

Selim Kaptanoğlu da konuşmasında Kılıçdaroğlu’na destek verdi. Kaptanoğlu, “Türkiye 20 yıldan beri bir yönetimin altında. Recep Tayyip Erdoğan beyin yönetiminde. Yanında da şu anda bizim eskiden genel başkanımız olan, halen MHP’ye genel başkan olan, ülkücülerin lideri gibi duran Devlet Bahçeli Türkiye’yi yönetiyorlar. Arkadaşlar hangi şeyimiz doğru gidiyor” dedi.

Kılıçdaroğlu'nun politikasını "birleştirici" diye öven ve "birtakım hastalıkları var, geçmişten biliyorum" sözleriyle solu hedef alan Kaptanoğlu şu ifadeleri kullandı:

'Solun birtakım hastalıkları var ben biliyorum'

"Ben Sayın Genel Başkanı (Kılıçdaroğlu) takip ediyorum. Allah ondan razı olsun özellikle son 4-5 yıldır izlediği politika Türk milletini birleştirici, bütünleştirici, bir araya getirici politika. Solun birtakım hastalıkları var ben bunu biliyorum geçmişten, teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcılığı yaptım Alparslan Türkeş zamanında üç yıl İstanbul il başkanlığı yaptım, eski bir politikacıyım. Genel Başkanımız (Kılıçdaroğlu) bu değişiklikleri yaparken bazı cılız sesler ortaya çıkıyor ‘efendim ne gerek var, yanlış yapıyorlar..’. Yahu siz Türk milletini tanımıyor musunuz Türk milletinin hassas noktalarını bilmiyor musunuz."

"Ben inanıyorum gidecekler hiç yolu yok" diyen Kaptanoğlu, “Tayyip Bey, kusura bakma. Seni götüreceğiz. Senin sonun geldi. ‘Hata yapıyorsunuz’ filan dersen, biz de Allah’tan af dileriz. ‘Yanlış yaptık, kusura bakma’ deriz. Allah bizi de affeder. Allah’ın tek kulu Tayyip Bey değil ki bizi de affeder, hiç şüphem yok. Allah hepimizin yardımcısı olsun, Sayın Genel Başkanım (Kemal Kılıçdaroğlu) Allah size güç versin. Sonuna kadar ülkücüler olarak yanınızdayız. Biz bu işi bitireceğiz” dedi.