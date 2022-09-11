CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da ‘Önce Türkiye Buluşması’na katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Kılıçdaroğlu, “Hepimizin kaygısı aynı. Önce Türkiye… Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz ama bugün geldiğimiz nokta beni kaygılandırıyor” dedi.

“Bizim iki kırmızı çizgimiz var. Bayrağımız ve vatanımız” diyen Kılıçdaroğlu, “Her türlü eleştiri olabilir, beğenmeyebilirler başımın üstüne. Ama bayrak ve vatan bizim kırmızı çizgimizdir” ifadelerini kullandı.

“O yoksul cumhuriyet, hiçbir zaman dilencilik yapmadı. Birisinin kapısının önüne giderek ‘bana para verin' demedi” şeklinde konuşan Kılıçdaroğlu, “Ekonomik zaferlerle taçlandırılmayan bir siyasal irade her zaman zaaflarla doludur. Ekonomik açıdan birilerine bağımlı hale gelirseniz emperyal güçlerin oyuncağı olabilirsiniz” dedi.

'Helalinden kazanmışsan neden korkacaksın?'

Siyasetin bir zenginleşme aracı olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu "Siyasete girdim, girdiğim gün kendi mal beyanımı internet siteme koydum. Mal beyanım budur dedim. Karımın yüzüğüne kadar. Ben isterim ki bu ülkeye hizmet edecek kim olursa olsun aynı duyarlılığı göstersin, mal varlığını koysun ortaya. Haram bir şey yok ki kardeşim, helalinden kazanmışsan neden korkacaksın?" ifadelerini kullandı.

"Ben ‘68 kuşağı’ndanım" diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Benim zamanımda sağcılar ve solcular birbirlerini öldürürlerdi. Darbe oldu, bunların hepsi hapse girdi. Hapiste birbirlerini tanıdılar ve konuştular. ‘Ya bunlar da bizim gibi vatansevermiş, onlar da dediler, bunlar da bizim gibi vatansevermiş. Biz neyin kavgasını yapmışız’. Şimdi kavganın değil birlik olmanın, beraber olmanın zamanı, kucaklaşma zamanı".

'Öyle araya adamlar koyuyorlar, şunu koyuyorlar'

Etkinliğe katılanlara seslenen Kılıçdaroğlu, “Benim size bir sözüm var değerli ülkücü kardeşlerim. Bu devleti soyan beşli çetelerin tamamının burnundan fitil fitil getireceğim. Tamamının! Öyle araya adamlar koyuyorlar, şunu koyuyorlar, ‘acaba biz masum'… Yok kardeşim! Bu ülkede sen tüyü bitmemiş yetimin hakkını yediysen birisinin onun hesabını sorması lazım. Soracağız! Kardeşim yeter artık. Bu milletin iliklerine kadar soydunuz hâlâ soymaya devam ediyorsunuz” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, “Sizden istediğim şu. Mücadeleyi beraber yapmak zorundayız. Bu bir kitlenin mücadelesi olacak. Bu ülkenin gençleri, inanıyorum ki 21. yüzyılda dünya siyaset tarihine çok güzel bir miras bırakacaktır” diye ekledi.

İlk kez oy kullanacak yaklaşık 7,5 milyon gence seslenen Kılıçdaroğlu, “Ülkeleri, bayrakları için oy kullansınlar. Kullanacağınız her oy Türkiye'nin geleceği için altın değerinde. Biz nasıl milli kurtuluş savaşını verdiysek, şimdi bir demokrasi mücadelesi vereceğiz. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti yüzüncü yılında demokrasiyle taçlandıracağız” dedi.

"Efendim, bunlar asla gitmez" diye bir algı yaratılmaya çalışıldığını kaydeden Kılıçdaroğlu "Gider efendim. Ben Türkiye’nin insanlarının ferasetine, bilgisine, birikimine, inancına güveniyorum. İnşallah hep beraber bu ülkeye demokrasiyi getireceğiz ve huzur içinde yaşayacağız" diye konuştu.