Türkeş'in kızı Türkiye'yi terk etti

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in kızı Muzaffer Şükriye Aliye Türkeş Demir'in de Türkiye'yi terk ederek İngiltere'ye yerleştiğini aktardı.

Pehlivan'ın yazısı şöyle:

Cumhurbaşkanı Erdoğan yurtdışına giden Türk doktorlar için şöyle demişti ya:

“Açık konuşuyorum, varsın gidiyorlarsa gitsinler. Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz.”

Şimdi... Bir doktor bu toprakları terk edince, gittiği ülke ondan “iyi hal kâğıdı” istiyor. Özetle, gurbette doktorluk yapmasına engel olacak herhangi bir olumsuz kayıt bulunup bulunmadığını anlatan sicil bilgisinden bahsediyorum. İki kurumdan alınabiliyor işte o belge: Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipleri Birliği (TTB).

Bakanlığın rakamlarını bilmiyoruz. Ama TTB’ye bu belge için sadece bu yıl başvuran doktor sayısı 1500’e dayanmış durumda. Ne acı.

Ve... Meğer, “giderse gitsin” dediği o doktorlara Erdoğan’ın yakınındaki bir ismin kızı da dahil olmuş.

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in kızından bahsediyorum...

Evet, MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in torununu anlatıyorum...

Uzun bir adı var: Muzaffer Şükriye Aliye Türkeş Demir.

Kendisi son olarak Antalya Atatürk Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı görevindeydi. Uzmanlık alanı nörolojiydi.

Öğrendim ki geçen yıl ülkeyi terk etmiş. Ailesiyle İngiltere’ye yerleşmiş.

Orada Royal London Hospital adlı Londra’nın doğusundaki bir hastanede çalışmaya başlamış.