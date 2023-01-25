Türkeş: MHP’yi arkada karanlık güçler yönetiyor, mafyatik yapılanma var

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in eşi Seval Türkeş, “MHP’yi arkada karanlık birtakım güçler yönetiyor. MHP kendi tarihi misyonuna uygun iradeyi temsil edemiyor" dedi.

Cumhuriyet'ten Barış Pehlivan'a konuşan Türkeş, Sinan Ateş cinayetine ilişkin değerlendirmede bulundu, "MHP’nin böyle bir cinayetle zikredilmesi bile Türkeş’in kemiklerini sızlatır. Bu cinayetin aydınlanmasının Türk siyasetinde de bir aydınlanma yaratacağı kanaatindeyim. Bugünkü MHP, Alparslan Türkeş Bey’in MHP’sinin amaçlarının tersine hareket ediyor uzun bir süredir. Benim gördüğüm, burada bambaşka bir yapı meydana gelmiş. Onun için ben basit bir cinayet olmadığını ve mesaj verildiğini düşünüyorum” ifadesini kullandı.

Seval Türkeş, Ülkü Ocakları'na ilişkin ise şöyle dedi:

"Türk gençliğinin Atatürk milliyetçiliği çizgisinde yetiştirilmesi ve faydalı insanlar olması amacıyla kuruldu Ülkü Ocakları. Ancak şimdi görüyoruz ki Ülkü Ocakları ile MHP iç içe sokulmuş durumda. Burada bir mafyatik yapılanma var bence. Bu mafyatik yapılanma gözle görülüyor. Artık bunu sokaktaki herkes de anlıyor. En ‘cahil’ dediğiniz insana bile sorsanız, bunun farkına varacağı kadar gözler önüne çıkmış durumda. Yetkililer bir an evvel hukukun üstünlüğünü ön plana almalı. Burada kanuna aykırı davrananlar ayıklanıp, kanuna teslim edilmesi lazım. Böylece ortalık biraz ferahlasın ve nefes alsın.”

Topluma bir korku imparatorluğu yayılıyor. Toplum ürksün ki hiçbir fikir savunulmasın, isteniyor. Türkiye yavaş yavaş dikta rejimine doğru gidiyor. Burada da maalesef MHP çok kötü bir pozisyonda kullanıldı. Türkeş sağ olsa hiçbir şekilde MHP’de böyle bir şey söz konusu olamazdı.

Burada karanlık eller var. Sayın Bahçeli bunun ne kadar farkında bilmiyorum ama görünüyor. Türkeş’in ‘Devlete zarar vermesin diye uzakta tutuyorum’ dediği bazı isimleri Sayın Bahçeli’nin yanında görüyorum.

MHP’yi arkada karanlık birtakım güçler yönetiyor. MHP kendi tarihi misyonuna uygun iradeyi temsil edemiyor."