Kobra Murat: Cumhurbaşkanımız 'Kobram' diyor bana

“Kobra Murat” olarak bilinen Murat Divandiler, Haber Global'de Buket Aydın ile Yüz Yüze programına konuk oldu.

"Cumhurbaşkanımız 'Kobram' diyor bana" ifadesini kullanan Murat Divandiler, "Çok seviyor beni ben de onu çok seviyorum. Allah'ın nuru bir insan. Emine Hanımı da çok seviyorum. O da Allah razı olsun beni seviyormuş. Hatta benim mahallemde gezip yardıma ihtiyacı olan insanların her şeyini gidermek istemiş. Allah başımızdan eksik etmesin" dedi.

Şarkıcı Kobra Murat'ın Roman Show adlı bir albümü bulunuyor.