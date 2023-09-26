Türkeş kardeşler Soylu'ya sahip çıkan Bahçeli'yi topa tuttu: 'Münafıklar, kanları bozuk'

MHP’nin kurucusu Alparslan Türkeş’in çocukları Ayyüce Türkeş Taş ve Ahmet Kutalmış Türkeş MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sahip çıktığı “Sonuna kadar arkasındayız” açıklamasına tepki gösterdiler.

Alparslan Türkeş Vakfı'nın da başkanı olan Kutalmış Türkeş, İYİP Genel Başkan Yardımcısı kardeşi Ayyüce Türkeş Taş'ın sosyal medyadaki paylaşımını alıntılayarak “Süleyman Soylu’ya vefa ve övgü nağraları atan mûnafıkların, Alparslan Türkeş’e hakaret ve ihanet edenleri baş köşeye oturtup; Türkeş’in resimlerini yerlere attırıp, ailesine küfür ve saldırı dışında bir vefa ve minnet göstermemeleri, kanlarının bozuk olduğunun delilidir” ifadeleriyle Devlet Bahçeli’ye yüklendi.

Süleyman Soylu’ya Vefa ve övgü nağraları atan mûnafıkların, Alparslan Türkeş’e hakaret ve ihanet edenleri baş köşeye oturtup;Türkeş’in Resimlerini yerlere attırıp, ailesine küfür ve saldırı dışında bir Vefa ve minnet göstermemeleri, kanlarının bozuk olduğunun delilidir! https://t.co/KiMrqNr4OY — KUTALMIŞ TÜRKEŞ (@kutalmisturkes) September 26, 2023

Aynı zamanda İYİP Adana Milletvekili olan Ayyüce Türkeş Taş ise paylaşımında "Süleyman Soylu’nun arkasında durulduğu gibi Türk Milliyetçileri’ne, üikücü davaya sahip çıkılsaydı Türkiye çoktan kurtulmuştu… Sadece #SinanAteş cinayeti yeter bu adamı sahiplenmemek için…" ifadelerine yer verdi.

Bahçeli mafya operasyonundan sonra Soylu'ya sahip çıkmıştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında sosyal medyadan bazı paylaşımlarda bulunarak Soylu'nun suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'la ilişkilerinin dile getirilmesine tepki göstermişti.

Mafya lideri ve Soylu arasında ilişki olmadığını savunan Bahçeli, "Hakkında pek çok iddianın bulunduğu bir şahsa karşı icra edilen operasyonun hitamında Sayın Soylu’nun sözde irtibat ve illiyeti bahanesiyle töhmet altında bırakılması, sürekli tahrik ve taciz cenderesinde tutulması hem şerefli bir davranış olmayıp hem de adil, hukuki ve hakkaniyetli bir muamele değildir" ifadelerini kullanmıştı.

Bahçeli, Soylu'nun mafyatik ilişkilerini gündeme getiren basını hedef aldığı açıklamalarında Soylu'ya sahip çıkarak, "Milliyetçi Hareket Partisi vefanın ve siyasi ahlakın bir gereği olarak Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır" ifadelerine yer vermişti.

İkinci 'münafıklar' vakası

Kutalmış Türkeş, 28 Kasım 2021'de Alparslan Türkeş için yapılan anma etkinliğine MHP tarafından yapılan saldırı sonrasında da Bahçeli ve MHP yönetimini topa tutmuştu.

Türkeş, Bahçeli'yi hedef alarak, "Alparslan TÜRKEŞ'İN anıldığı toplantıya, Mykonos adasından topladığın parlak oğlanları gönderip, TÜRKEŞ'in resimlerini parçalatacaksın, dua okunmasına engel olacaksın, Türkeş'e sövenleri yardımcın yapıp, ülkücüyüm diye nara atacaksın; SEN MÜNAFIKSIN VE ALÇAKSIN! SIÇANLAR TOPLULUĞU!" açıklamasını yapmıştı.

Türkeş 2019'da Mansur Yavaş'ı destekledi

Ayyüce Türkeş Taş 14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde İYİP'ten Adana Milletvekili seçildi. Kutalmış Türkeş ise Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın destekçisi olarak biliniyor.

Türkeş, 2019 yerel seçimleri öncesi Mansur Yavaş'ın ülkücü camiadan isimlerle buluştuğu yemekte "Mansur Bey bize babam Alpaslan Türkeş'in emaneti zaten. Kendisini çok eskiden beri tanıyoruz. Kendisi hiç çizgisinden sapmamış bir ülkücü, ben de Alpaslan Türkeş adına kendisine vefa gösterme adına buradayım. Alparslan Türkeş'in adını yasaklayanlara inat kendisinin yanındayız" sözleriyle Yavaş'ı desteklediğini açıklamıştı.