TURKEN Vakfı’nın İngiltere’deki yapılanması ortaya çıktı: 'Yine tanıdık isimler var'

Kılıçdaroğlu'nun 'kaçış planı' iddiasındaki kritik vakıf TURKEN'in ABD'den sonra İngiltere'deki yapılanmasına ilişkin açıklama geldi.

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TBMM 27. Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün işaret ettiği ABD merkezli TURKEN Vakfı'nın İngiltere ayağına ilişkin paylaşımda bulundu.

"TURKEN Vakfı’nın İngiltere’deki yapılanmasını tespit ettik. Vakfın yönetiminde yine tanıdık isimler var" diyen Yavuzyılmaz, "TURKEN Vakfı’nın İngiltere’deki yöneticileri Muhammed Abdul Kerim, Yusuf Cevahir, Yasemin Solmaz Gür (Remzi Gür’ün kızı)" ifadesini kullandı.

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Kılıçdaroğlu kaçış planı için o vakfı işaret etti: İşte TURKEN Vakfı'nın hikayesi