TURKEN Vakfı’nın İngiltere’deki yapılanması ortaya çıktı: 'Yine tanıdık isimler var'

TBMM 27. Dönem CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dün işaret ettiği ABD merkezli TURKEN Vakfı'nın İngiltere ayağına ilişkin paylaşımda bulundu.
"TURKEN Vakfı’nın İngiltere’deki yapılanmasını tespit ettik. Vakfın yönetiminde yine tanıdık isimler var" diyen Yavuzyılmaz, "TURKEN Vakfı’nın İngiltere’deki yöneticileri Muhammed Abdul Kerim, Yusuf Cevahir, Yasemin Solmaz Gür (Remzi Gür’ün kızı)" ifadesini kullandı.
TURKEN Vakfı’nın İngiltere’deki yapılanmasını tespit ettik.— Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) May 25, 2022
Vakfın yönetiminde yine tanıdık isimler var⬇️
Kaynak: https://t.co/KZQQEqAlY5 pic.twitter.com/dMT6YET8JQ