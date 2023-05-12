Turkcell'den seçim gecesi 'altyapı çalışması' kararı: Çalışanlar ofise alınmayacak

Telefon operatörü Turkcell'in 12-15 Mayıs tarihleri arasında İstanbul'daki merkez çalışanlarına mesaj atarak, seçim gecesi "teknik altyapı çalışmaları" sebebiyle plaza ve ofislere giriş yapılamayacağını bildirdi.

Gazeteci Alican Uludağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Turkcell'in seçim gecesi teknik altyapı çalışması yapacağını ve çalışanların plazalara ve ofislere girişlerinin olmayacağını yazdı.

Çalışanların VPN'le de bilgisayarlara bağlanamayacağı belirtilirken, Turkcell yönetiminden çalışanlara yollanan mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Değerli arkadaşlar. 12 Mayıs Cuma akşamı 21.00'dan 15 Mayıs Pazartesi günü 06.00'ya kadar tüm plazalarımızda yapılacak olan teknik alt yapı çalışmaları nedeniyle zorunlu haller dışında plaza ve ofislerimize giriş olmayacaktır. İlgili tarihlerde VPN bağlantısı da yapılamayacaktır."

Seçim gecesi telefon, internet ve TV yayınlarının sağlıklı yürümesi, elektriklerin kesilmemesi hayati derecede önemli. İktidar kaybettiğinde bunlara yönelik bir sabotaj olabilir. Özellikle Halk TV, Sözcü gibi muhalif TV.lerin yayınları kesilebilir. Çünkü fişin ucu iktidarda. https://t.co/KCszuMFejn — Alican Uludağ (@alicanuludag) May 12, 2023

'Fişin ucu iktidarda'

Uludağ, paylaşımında "Seçim öncesi ilginç bir gelişme oldu. Turkcell yönetimi, İstanbul merkezindeki çalışanlarına mesaj atarak seçim gecesi "teknik altyapı çalışmaları" nedeniyle plaza ve ofislere girişlerin yapılmayacağını bildirdi. Üstelik çalışanlar, VPN ile de bilgisayarlara bağlanamayacak" derken, "Seçim gecesi telefon, internet ve TV yayınlarının sağlıklı yürümesi, elektriklerin kesilmemesi hayati derecede önemli. İktidar kaybettiğinde bunlara yönelik bir sabotaj olabilir. Özellikle Halk TV, Sözcü gibi muhalif TV.lerin yayınları kesilebilir. Çünkü fişin ucu iktidarda" uyarısında bulundu.