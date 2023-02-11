Turkcell'den depremzedeye tepki çeken fatura yanıtı sonrası açıklama: Sehven oldu

Turkcell’in bir depremzedenin talebine verdiği cevap tepki çekti. Turkcell, faturaların sıfırlanmasını talep eden bir depremzedeye, faturaların 1 hafta süreyle ertelendiği cevabını verdi. Cevap, daha sonra silindi.

Turkcell'in tepki çeken fatura açıklaması

Sosyal medyada yükselen tepkilerin ardından Turkcell’den açıklama geldi.

''Müşteri hizmetleri tarafından fatura tahsilatıyla ilgili sehven gönderilmiş bilgilendirme için özür dileriz” denen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“Mağdur olan müşterilerimizin iletişiminin aksamaması adına ödeme yapılıp yapılamamasından bağımsız hatların kapanmayacağını, tahsilat durumuna bakılmayacağını, müşterilerimizin ücretsiz hat dondurma ve hat iptal taleplerinin karşılanacağını belirtmek isteriz. Şirketimizin depremin ilk gününden bu yana 35 milyon adet acil iletişim paketini aktif etmiştir. Bu sayı artarak devam etmektedir.

Milletçe göğüslediğimiz bu zor günleri en kısa sürede atlatmak adına hiç kimsenin mağdur edilmemesi amacıyla Turkcell ailesi olarak azami gayret göstermeye ve özveriyle çalışmaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''