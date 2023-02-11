Turkcell CEO'sunun da interneti çekmedi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin beşinci gününde bölgedeki iletişim sorunu devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren yaşanan internet ve arama problemi, yurttaşların operatörlere tepki göstermesine yol açtı.

Konuyla ilgili Cüneyt Özdemir’in Youtube yayınına bağlanan Turkcell CEO’su Murat Erkan, yaşanan sorunları anlattı. Ancak Turkcell operasyon merkezinden yayına bağlanan Erkan'ın görüntüsünün zaman zaman donması, sesinde kesilmeler meydana gelmesi dikkati çekti.

Erkan, bölgede deprem öncesine kadar 3 bin 400 adet iletişim istasyonu olduğunu, ilk depremin olduğu dakikada bunlardan bin 600’ünü kaybettiklerini söyledi. Bu istasyonların yüzde 85'inin geri getirildiğini öne süren Erkan “Şu anda önceliğimiz iletişimi kabul edilebilir seviyeye çıkartmak. Bizim derdimiz bir an önce kendi kontrol ettiğimiz alanları çözmek. Ben enerji problemini çözemem, ben yolu açamam, havaalanını işler hale getiremem, fırınım yok ekmek üretemem" dedi.

'Borcunuzu bir hafta erteleyebiliriz'

Şirketin CEO'su canlı yayında "Şu andaki önceliğimiz fatura kesmek değil" ifadelerini kullanırken Turkcell Müşteri Hizmetlerinin fatura kesilen bir depremzedeye verilen yanıt tepki çekti.

Sokakta kaldığını ve fatura borcunun bir döneminin alınmamasını isteyen depremzedeye borcunun sadece bir hafta ertelenebileceği söylendi. Ayda 4 TL'ye tekabül eden gecikme faizinin bir hafta süreyle işletilmeyeceği de lütuf gibi sunuldu.