Turkcell o haberi unutmadı bu yıl Yeni Şafak'ı es geçti

Turkcell, her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gazetelere ilan verdi.

Hürriyet, Milliyet, Sabah, Akşam, Türkiye, Dünya, Milat, Yeni Akit, Diriliş Postası, Türkgün, Aydınlık ve Cumhuriyet gazetesinin sürmanşetinde bugün Turkcell’in 29 Ekim ilanı vardı.

Evrensel ve Birgün gibi muhalif gazetelerin yanı sıra Sözcü, Yeniçağ, Karar, Milli Gazete gibi gazetelere ilan vermeyen Turkcell'in reklam vermediği gazeteler içinde şaşırtıcı olan tek gazete Yeni Şafak oldu.

Yeni Şafak'ın 29 Ekim tarihli kapak sayfası:

Yeni Şafak Turkcell'i hedef almıştı

Bir süre önce, Yeni Şafak gazetesi Turkcell’i hedef alan bir haber yayımlamıştı.

WhatsApp’ın yeni kullanım koşulları krize yol açarken, Cumhurbaşkanlığı BİP'e geçeceğini açıklamıştı. Yeni Şafak ise BİP'in sadece “polis devleti” vaat ettiğini yazmıştı.

Gazetenin yazarı İsmail Kılıçarslan, şunları yazmıştı:

“Bir ‘operatör reklam platformu’ olarak tasarlanan BİP, hem kişisel verilerimiz hem de mahremiyet alanımızla ilgili bize koca bir ‘polis devleti’ vadediyor, bir gram fazlası değil. Bu noktada BİP’in yapması gereken şey bu krizi fırsata çevirmek olabilirdi ama gördüğüm kadarıyla ‘kullanıcı dostu’ olmayan bir uygulama BİP.”