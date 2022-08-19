Turkcell gelirini yüzde 46 artırdığını açıkladı

Turkcell, 2022 yılının nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan finansal raporunu yayımladı.

Raporuna göre, Turkcell geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 46 artışla 12,5 milyar TL gelir elde etti. FAVÖK ise ikinci çeyrekte Grup bazında yüzde 45,1 artışla 5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Şirket, yılın geri kalanı için beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Bu kapsamda konsolide gelir büyümesinin yüzde 40’ın üzerinde, FAVÖK’ün yaklaşık 20 milyar TL seviyesinde olması beklenirken; operasyonel yatırım harcamalarının gelire oranının ise sene başında belirlenen beklentiye paralel olarak yüzde 20-21 aralığında gerçekleşmesi öngörüldü.