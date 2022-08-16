Koç Holding altı ayda 385,9 milyar TL gelir elde etti

Koç Holding 2022 yılının ilk altı ayında konsolide bazda toplam 385,9 milyar TL gelir açıkladı.

Koç Holding'in kombine yatırımlarının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla iki katına çıkarak 14,9 milyar TL'ye yükseldiğini belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, "Böylece son 5 yılda yaptığımız toplam yatırım 65 milyar TL’ye ulaştı" dedi.

2022 yılı ilk yarısına dair finansal sonuçları değerlendiren Çakıroğlu, "Yılın ilk yarısında küresel ölçekte devam eden belirsizlikler, Rusya – Ukrayna savaşının neden olduğu dalgalanmalar ve zorlu piyasa koşullarına rağmen Koç Topluluğu olarak güçlü bilançomuz, disiplinli yönetim anlayışımız, çeşitlendirilmiş portföy yapımız ve sağlam tedarik zincirimizin desteğiyle başarılı bir dönemi geride bıraktık" açıklamasında bulundu.