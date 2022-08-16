5,7 milyarlık dev ihale Makyol ve Kalyon'a verildi

Şile-Ağva ve Ağva-Kandıra otoyollarında yapım işi için 6 Temmuz'da kamuoyunda ‘adrese teslim' olarak bilinen 21/b usulüyle ihale yapıldı. Kamuya duyurulmayan ihaleye özel olarak davet edilen 4 şirket teklif verdi. İhaleyi 5 milyar 763 milyon 403 bin 909 lira bedelle Makyol ile birlikte Kalyon’un alt şirketi İspa ortaklığı kazandı.

Sözcü’den Fırat Fıstık’ın haberine göre, sözleşmeye göre 15 Ağustos'ta başlayan ve 300 gün sürecek iş, 10 Haziran 2023'te son bulacak. Bu şirketlerin kasasına bir yıldan az sürede 6 milyar liraya yakın para girecek.

Köprü ve havaalanı ihalelerini de almıştı

Makyol'un yönetim kurulunda Mehmet Ali Çebi, Savaş Çebi, Arzu Abas, Saffet Çebi ve Adnan Çebi yer alıyor. Makyol yine bir ortakla birlikte 2021'de Karayolları Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği FSM Köprüsü'nün askı halatları değişim işini 508 milyon liraya almıştı.

Daha sonra iptal edilen Sabiha Gökçen Havaalanı ikinci pist ihalesi de 1 milyar 397 milyona yine aynı şirkete verilmişti.

Osmangazi Köprüsü de 1,2 milyar dolara Makyol'un da içinde yer aldığı konsorsiyuma verilmişti.

Şirket, AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ihalelerinin de gediklisi olmuş, bu ihalelerden milyarlarca lira kazanmıştı.