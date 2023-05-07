Türkçe post-punk grubu Akan Bir Nehir yeni teklisi Öfke’yi yayınladı

İstanbul/Türkiye merkezli post-punk, darkwave grubu Akan Bir Nehir yayınlayacakları EP “Heraklit’in Gözyaşları” öncesinde, albümde yer alan Öfke’yi müzikseverlere duyurdu.

Antik dönemde yaşayan Efesli filozof Heraklit’in "τὰ πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει" (Her şey akar ve hiçbir şey aynı kalmaz.) diyalektik felsefesinden ismini alan grup, Anadolu’nun kadim kültüründen ilham alarak bizi karanlık bir yolculuğa çıkarıyor.

Toplumsal konuları kendi özgün üslübuyla ele alan ABN yeni teklisini, 50 binden fazla insanın ölümüne ve kentlerin yıkılmasına neden olan depreme adıyor. İnsanların yaşamış olduğu acıları ve onları öldüren bu düzene duydukları öfkeyi kışkırtıcı bir biçimde hissettiren Öfke, güçlü sarsıcı vuruşlarla tenimizin altına nüfuz ederek adeta bıçaklarını batırıyor.

Saksondan yayılan çığlıkların gitarın savaş naralarına karıştığı parçada, hakikatin göz ardı edilen sarsıcı yanı deneysel tınılarla bir araya geliyor.

Albümün WePlay etiketi ile yayınlanan ilk parçasında beste, düzenleme ve sözler V. Bora Uğur tarafından yapılırken, vokalde Sema Seren, saksafona ise Güneş Yüzak eşlik etmektedir.

Öfke, şimdi Spotify başta olmak üzere tüm dijital platformlarda.