TürkAkım'da planlı bakım: Gaz sevkiyatı duracak

Rus enerji şirketi Gazprom, planlı yıllık bakım nedeniyle TürkAkım doğalgaz boru hattından geçici olarak doğalgaz sevkiyatı yapılmayacağını bildirdi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, TürkAkım'da 5-12 Haziran tarihlerinde planlı yıllık bakım yapılacağı belirtildi.

Bu nedenle söz konusu tarihlerde TürkAkım'ın iki hattından da doğalgaz sevkiyatı yapılmayacağı bilgisi verilen açıklamada, "Gaz sevkiyatının durdurulması tüm taraflarla önceden koordine edilmiştir" ifadesi kullanıldı.

TürkAkım, her biri 15,7 milyar metreküp olmak üzere toplam 31,5 milyar metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip iki hattan oluşuyor. İlk hat üzerinden Türkiye'ye, ikinci hat üzerinden ise Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ ve Gazprom'un eşit ortaklığında kurulan TürkAkım Gaz Taşıma AŞ tarafından Avrupa'ya gaz aktarılıyor. (AA)

