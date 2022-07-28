Türk-İş yöneticileri işçilere hakaret etti

DİSK'e bağlı Nakliyat-İş üyesi işçiler, Beyoğlu’nda bulunan Türk-İş İstanbul Bölge Temsilciliği’ne giderek siyah çelenk bıraktıktan sonra “Kahrolsun sarı sendika” sloganı attı.

Temsilcilik önünde açıklama yapan Sendika Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, iki bine yakın Uzel Makina işçisinin kıdem tazminatını alamamasının sebebinin Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası olduğunu söyledi. Küçükosmanoğlu, “İşçilerden ailesi dağılan intihar eden kardeşlerimiz vardır. İşçilere sahip çıktığımız için hedef alındık. Nerede bir patronun ihanetine uğrayan işçi varsa nerede sarı sendikaların ihanetine işçi kardeşimiz varsa yanlarında olacağız” dedi.

Küçükosmanoğlu, iktidarla işbirliği yapılarak birçok işyerinde örgütlenmelerinin engellendiğini belirtti.

İşçilere el hareketi çekip küfür ettiler

Emekçilerin protestosunda yoğun bir polis kalabalığı görülürken Türk-İş’in binasından çıkan kişilerin el hareketi çekerek küfür ettiği görüldü.

Sokağın Sesi Gazetesi’nin aktardığına göre, küfür eden kişilerin Türk-İş’te yönetici olduğu iddia edildi.